17 Дек. 13:03 2018-12-17T13:03:00+03:00

Общероссийскую елку посетят около 2,5 тысяч детей со всей страны

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Железнодорожники отвезут смоленских школьников на елку в Москву, сообщает пресс-служба МЖД. Общероссийскую елку посетят около 2,5 тысяч детей со всей страны.

– В канун нового года в Москву на Общероссийскую елку традиционно приезжают тысячи школьников из разных регионов страны. В этом году на поездах специальными группами отправятся около 2,5 тысяч маленьких пассажиров. По Московской железной дороге проходит финальная часть их пути. Холдинг РЖД заранее разработал график движения поездов с детьми в Москву и обратно, – рассказали сотрудники железной дороги.

Из Курска, Смоленска и Тулы в Москву школьников доставят «Ласточки», из Рязани, Калуги и Владимира – межрегиональные электропоезда. Группу из 450 детей из Минеральных Вод в Москву доставит специальный «детский» пассажирский поезд №581.

Основная дата заезда детей в Москву 25 декабря, а выезда – 27 декабря.

Всего в период с 25 декабря 2018 года по 9 января 2019 года из Московского железнодорожного узла отправится 3015 пассажирских поездов, из них 414 - дополнительных «новогодних» поездов. Это на 209 поездов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Максимальное количество поездов отправится 30 декабря с Казанского вокзала – 71 пассажирский поезд, в том числе 24 дополнительных, а 29 декабря с Курского вокзала – 41 пассажирский поезд, включая 22 дополнительных.