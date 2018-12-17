2018-12-17T13:03:00+03:00
Общество

Железнодорожники отвезут смоленских школьников на елку в Москву

Общероссийскую елку посетят около 2,5 тысяч детей со всей страны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Железнодорожники отвезут смоленских школьников на елку в Москву. ФОТО: пресс-служба МЖД.Железнодорожники отвезут смоленских школьников на елку в Москву. ФОТО: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

Железнодорожники отвезут смоленских школьников на елку в Москву, сообщает пресс-служба МЖД. Общероссийскую елку посетят около 2,5 тысяч детей со всей страны.

– В канун нового года в Москву на Общероссийскую елку традиционно приезжают тысячи школьников из разных регионов страны. В этом году на поездах специальными группами отправятся около 2,5 тысяч маленьких пассажиров. По Московской железной дороге проходит финальная часть их пути. Холдинг РЖД заранее разработал график движения поездов с детьми в Москву и обратно, – рассказали сотрудники железной дороги.

Из Курска, Смоленска и Тулы в Москву школьников доставят «Ласточки», из Рязани, Калуги и Владимира – межрегиональные электропоезда. Группу из 450 детей из Минеральных Вод в Москву доставит специальный «детский» пассажирский поезд №581.

Основная дата заезда детей в Москву 25 декабря, а выезда – 27 декабря.

Всего в период с 25 декабря 2018 года по 9 января 2019 года из Московского железнодорожного узла отправится 3015 пассажирских поездов, из них 414 - дополнительных «новогодних» поездов. Это на 209 поездов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Максимальное количество поездов отправится 30 декабря с Казанского вокзала – 71 пассажирский поезд, в том числе 24 дополнительных, а 29 декабря с Курского вокзала – 41 пассажирский поезд, включая 22 дополнительных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла