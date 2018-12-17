В Вязьме гендиректор задолжал работникам почти 3 млн рублей

17 Дек. 13:22 2018-12-17T13:22:13+03:00

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Гендиректор одной ОООшки в Вязьме стал фигурантом уголовного дела: по версии следствия, руководитель задержал зарплату своим сотрудникам более чем на три месяца. Размер задолженности составил более 2,8 млн рублей, рассказала подробности дела старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Подозреваемый проходит по статье ч.1 ст.145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Ему грозит до года лишения свободы.

Сейчас следователи изучают отчетность, учредительные документы, чтобы установить, что стало причиной задержки зарплаты.