В Смоленске собака попала в капкан

17 Дек. 15:35 2018-12-17T15:36:48+03:00

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Сотрудники приюта «Верность» спасают собаку, которая попала передней лапой в капкан, сообщают волонтеры в «Одноклассниках». Животное получило серьезную травму: кости передней лапы сильно переломаны. Животному очень плохо и больно, сил почти не осталось, говорят добровольцы.

Также волонтеры сообщают, что у дворняги началось воспаление и нужна операция. Неравнодушные смоляне уже собирают на нее деньги, внести свой вклад можете и вы.

Ранее в Смоленске спасли собаку, попавшую в колодец. Животное провалилось в люк 14 декабря на улице Шевченко.