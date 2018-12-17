2018-12-17T16:41:15+03:00
Происшествия

13-летнюю девочку избили на набережной в Смоленске

Инцидент произошел днем 13 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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13-летнюю девочку избили на набережной в Смоленске. ФОТО: pixabay.com13-летнюю девочку избили на набережной в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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13-летняя девочка получила травмы после того, как ее избила знакомая на Владимирской набережной, сообщил источник в правоохранительных органах. Сейчас ребенок находится в больнице.

Как стало известно «КП», на набережной у девочек была назначена встреча. Что произошло между ними, предстоит выяснить следствию. Есть информация, что инициатор встречи начала избивать ребенка, а другие знакомые просто стояли и смотрели на происходящее.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что в настоящее время проводится проверка по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Характер травм будет известен после судебно-медицинской экспертизы, на которую уже направили девочку.

Напомним, ранее толпа подростков избила парня. Мама пострадавшего пытается добиться справедливости и наказать виновных.

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