Тонны зараженных гнилью слив задержали в Смоленской области

18 Дек. 06:45 2018-12-18T06:47:59+03:00

Груз ехал из Боснии и Герцеговины в Краснодарский край

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20 тонн из Боснии и Герцеговины задержали в Смоленской области, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Груз следовал в Краснодарский край из Боснии и Герцеговины.

Карантинный фитосанитарный контроль показал, что в продукции есть возбудитель болезни растений. Экспертиза показала, что сливы заражены бурой монилиозной гнилью. Продукцию вернули отправителю.

Ранее специалисты управления не пустили в регион 19,5 тонн замороженной атлантической сельди из Норвегии. Груз также пришлось вернуть обратно. Согласно требованиям транзит через Беларусь ряда товаров, следующих в Республику Казахстан и третьи страны, запрещен.