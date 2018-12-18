2018-12-18T06:47:59+03:00
Общество

Тонны зараженных гнилью слив задержали в Смоленской области

Груз ехал из Боснии и Герцеговины в Краснодарский край
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Тонны зараженных гнилью слив задержали в Смоленской области. ФОТО: pixabay.comТонны зараженных гнилью слив задержали в Смоленской области. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

20 тонн из Боснии и Герцеговины задержали в Смоленской области, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Груз следовал в Краснодарский край из Боснии и Герцеговины.

Карантинный фитосанитарный контроль показал, что в продукции есть возбудитель болезни растений. Экспертиза показала, что сливы заражены бурой монилиозной гнилью. Продукцию вернули отправителю.

Ранее специалисты управления не пустили в регион 19,5 тонн замороженной атлантической сельди из Норвегии. Груз также пришлось вернуть обратно. Согласно требованиям транзит через Беларусь ряда товаров, следующих в Республику Казахстан и третьи страны, запрещен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла