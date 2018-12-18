18 Дек. 08:24 2018-12-18T11:06:17+03:00

В Смоленске московские автобусы выйдут на маршрут после Нового года. ФОТО: МУП «Автоколонна-1308».

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Московские автобусы начнут перевозить пассажиров в Смоленске после Нового года, сообщил источник в администрации. Сейчас 15 единиц транспорта проходит полный технический осмотр.

Остальные недостающие единицы, а их семь, приедут в ближайшее время.

Также в администрации сообщили о выходе на маршрут дополнительного муниципального транспорта, который обслуживает жителей поселка Миловидово.

- По прибытии новых 4-х автобусов для «Автоколонны» получилось выделить технику средней вместимости на данное направление. С 13 декабря началось движение двух автобусов по маршруту №31 – интервал движения составил 30 минут вместо часа, как было ранее. Также там продолжает работу два привлеченных перевозчика – маршруты №26 и 58, - рассказали в администрации.