Житель Дорогобужского района два дня убивал свою жену

18 Дек. 10:02 2018-12-18T10:04:30+03:00

57-летний мужчина нанес не менее 70 ударов по голове, лицу и другим частям тела женщины

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Несколько дней 57-летний житель поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района жестоко избивал свою супругу, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Мужчина нанес не менее 70 ударов по голове, лицу и другим частям тела женщины. Шансов выжить у супруги не было.

Конфликт семейной пары произошел у мужчины дома в конце ноября 2017 года во время застолья.

В региональном СКР отмечают, что назначенная в ходе расследования уголовного дела судебно-психиатрическая экспертиза, обнаружила у мужчины психическое расстройство. Специалисты отмечают, что расстройство личности и поведения могли возникнуть из-за употребления алкоголя. В нетрезвом состоянии мужчина не сознавал опасность своих действий.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к злоумышленнику принудительных мер медицинского характера, - прокомментировала представитель ведомства.