Кибермошенники оставили смолян без 370 тысяч рублей

18 Дек. 10:34 2018-12-18T10:34:15+03:00

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Двое смолян остались без накопленных 360 тыс. рублей, поверив мошенникам, что их карты заблокированы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

74-летней старушке и 26-летнему парню пришли сообщения о блокировке карт. Пострадавшие перезвонили по указанному в сообщении номеру и сообщили мошенникам всю информацию о карте, в том числе номер, срок действия, ПИН и CVV-код. Через некоторое время у старушки списали 300 тысяч рублей, а молодой человек лишился 60-ти.

Полиция проводит проверку по фактам мошенничества.

А позднее 10 тысяч рублей лишилась и жительница Гагаринского района. Ей в соцсетях пришло сообщение от подруги с просьбой перевести 10 тыс. рублей. Девушка поверила и отправила деньги на неизвестный номер. После страница в соцсети оказалась заблокированной. А подруга сказала, что не выходила в интернет и не просила отправить ей деньги.