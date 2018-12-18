В Смоленске на маршрут вышел новогодний трамвай

18 Дек. 11:09 2018-12-18T11:09:14+03:00

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Новогодний трамвай появился в Смоленске, сообщает SmolMuttp. Вагон украшен гирляндами и снежинками. Порадовать смолян и зарядить новогодним настроением решили сотрудники МУТТП.

Ранее «КП» сообщал, что в Смоленск прибыли 15 московских автобусов. На маршрут транспорт выйдет после Нового года. Остальные недостающие единицы, а их семь, приедут в ближайшее время.

Также в администрации сообщили о выходе на маршрут дополнительного муниципального транспорта, который обслуживает жителей поселка Миловидово.

- По прибытии новых 4-х автобусов для «Автоколонны» получилось выделить технику средней вместимости на данное направление. С 13 декабря началось движение двух автобусов по маршруту №31 – интервал движения составил 30 минут вместо часа, как было ранее. Также там продолжает работу два привлеченных перевозчика – маршруты №26 и 58, - рассказали в администрации.