В Смоленске водитель «Тайоты» сбил 16-летнюю девочку

18 Дек. 13:13 2018-12-18T13:14:20+03:00

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Водитель «Тайоты» сбил 16-летнюю девочку на 363-м км дороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь», передает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

ДТП произошло около 17.00 17 декабря. В полиции говорят, что ребенок переходил дорогу по «зебре», а после того как водитель 1946 года рождения ее сбил, была доставлена в больницу.

К счастью, удар об машину был не сильным и ребенка после осмотра в «Красном кресте» отпустили домой.