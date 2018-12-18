18 Дек. 14:42 2018-12-18T14:42:45+03:00

В первый раз банк отказал молодому человеку в займе, но через некоторое время все же выдал 25 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Смолянину грозит срок за кредит по чужому паспорту, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Документ 22-летний молодой человек нашел на улице и вместо того, чтобы попытаться разыскать его владельца, отправился в банк оформлять кредит. В первый раз учреждение отказало заемщику, но через некоторое время пришел положительный ответ. Молодому человеку выдали 25 тыс. рублей.

После он еще несколько раз пытался оформить кредит, но ему было откразано. Один из банков сообщил о странном заемщике в полицию.

В отделении задержанный пояснил, что выплачивать кредит не собирался. А паспорт якобы уже выбросил, получив очередной отказ в выдаче денег.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении смолянина. За «Мошенничество в сфере кредитования» ему грозит до двух лет тюрьмы.