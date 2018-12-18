2018-12-18T16:22:41+03:00
Общество

Смоляне стали лучше платить налоги

Собираемость имущественных налогов выросла по сравнению с прошлым годом на 7 процентных пункта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: УФНС по Смоленской области.ФОТО: УФНС по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В УФНС России по Смоленской области подведены итоги очередной кампании по уплате имущественных налогов физическими лицами, завершившейся 3 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечено повышение уровня собираемости имущественных налогов в сравнении с прошлым годом на 7 процентных пункта. По итогам кампании он составил 84 процента. В бюджетную систему Российской Федерации направлено более 1100 миллионов рублей. Более половины суммы уплачено собственниками транспортных средств. Наибольший процент дисциплинированных плательщиков зафиксирован в Ярцевском, Кардымовском, Вяземском, Руднянском районах и в г. Смоленске.

Напомним, на учете в налоговых органах состоит свыше 580 тысяч плательщиков налога на имущество физических лиц, 260 тысяч плательщиков земельного и 235 тысяч транспортного налогов.

- Тем, кто по каким-либо причинам не успел рассчитаться по налоговым обязательствам, рекомендуем незамедлительно погасить долги. Сделать это можно в режиме онлайн на сайте ФНС России, воспользовавшись личным кабинетом, - рассказывает начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов управления Александр Лукьянов. - Кроме того, ФНС России также запустила в работу сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Он максимально авторизирован, содержит необходимые подсказки, чтобы быстро и безошибочно заполнить платежный документ и оплатить налоги».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улицы Смоленска вышел новогодний троллейбус
Смоленская таможня пополнила областной бюджет
Смолянину грозит срок за кредит по чужому паспорту
В Смоленске водитель «Тайоты» сбил 16-летнюю девочку
В Смоленске на маршрут вышел новогодний трамвай
Кибермошенники оставили смолян без 370 тысяч рублей
Житель Дорогобужского района два дня убивал свою жену
На 700 тысяч рублей оштрафовали крупную торговую сеть в Смоленске
В Смоленске московские автобусы выйдут на маршрут после Нового года
Тонны зараженных гнилью слив задержали в Смоленской области
Каток на Ленина в Смоленске заработает 19 декабря
13-летнюю девочку избили на набережной в Смоленске
В Смоленске собака попала в капкан
В Вязьме гендиректор задолжал работникам почти 3 млн рублей
Железнодорожники отвезут смоленских школьников на елку в Москву
Мужчина едва не зарезал знакомого в подъезде Смоленска
В Смоленске на Витебском шоссе неизвестный сбил женщину
Смоленский онкодиспансер приглашает на День открытых дверей
Во время пожара погиб 70-летний житель Починка