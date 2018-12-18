Смоляне стали лучше платить налоги

18 Дек. 16:19 2018-12-18T16:22:41+03:00

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В УФНС России по Смоленской области подведены итоги очередной кампании по уплате имущественных налогов физическими лицами, завершившейся 3 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечено повышение уровня собираемости имущественных налогов в сравнении с прошлым годом на 7 процентных пункта. По итогам кампании он составил 84 процента. В бюджетную систему Российской Федерации направлено более 1100 миллионов рублей. Более половины суммы уплачено собственниками транспортных средств. Наибольший процент дисциплинированных плательщиков зафиксирован в Ярцевском, Кардымовском, Вяземском, Руднянском районах и в г. Смоленске.

Напомним, на учете в налоговых органах состоит свыше 580 тысяч плательщиков налога на имущество физических лиц, 260 тысяч плательщиков земельного и 235 тысяч транспортного налогов.

- Тем, кто по каким-либо причинам не успел рассчитаться по налоговым обязательствам, рекомендуем незамедлительно погасить долги. Сделать это можно в режиме онлайн на сайте ФНС России, воспользовавшись личным кабинетом, - рассказывает начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов управления Александр Лукьянов. - Кроме того, ФНС России также запустила в работу сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Он максимально авторизирован, содержит необходимые подсказки, чтобы быстро и безошибочно заполнить платежный документ и оплатить налоги».