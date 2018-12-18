Смоленская таможня пополнила областной бюджет

18 Дек. 16:37 2018-12-18T16:37:52+03:00

145,8 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет Смоленской таможней за одиннадцать месяцев 2018 года. ФОТО: Смоленская таможня.

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145,8 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет Смоленской таможней за одиннадцать месяцев 2018 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 11,7%, сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владимир Сафонов.

Таможенные операции в регионе деятельности Смоленской таможни в текущем году осуществляли 4676 участников ВЭД. Их количество по сравнению с 2017 годом увеличилось незначительно – на 0,6%.

Внешнеторговый оборот за данный период увеличился на 5,5% и составил 11,01 млрд долл. США, в т. ч. по импорту – 10,34 млрд долл. США (рост к уровню 2017 года на 4,1%), по экспорту – 670 млн долл. США (рост на – 19,7%). Грузооборот при этом остался практически неизменным и составил 3,4 млн тонн, в т.ч. по экспорту – 1,53 млн тонн, по импорту – 1,87 млн тонн.

Смоленскими таможенниками оформлено 183,3 тыс. деклараций на товары, что на 2,7% больше, чем за одиннадцать месяцев 2017 года. Доля экспортных деклараций по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 2% и составила 12,3% от общего массива.