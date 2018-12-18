На улицы Смоленска вышел новогодний троллейбус
Вслед за трамваем работники МУТТП украсили еще одну единицу транспорта красочными гирляндами и другой новогодней атрибутикой
На улицы Смоленска вышел новогодний троллейбус. ФОТО: smolmuttp
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Работники МУТТП продолжают дарить смолянам хорошее настроение накануне Нового года: на улицы Смоленска вышел новогодний троллейбус, сообщил «КП» источник в администрации. Сегодня его, а также украшенный гирляндами и снежинками трамвай, можно встретить в городе.
Работники предприятия признаются, что на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. В планах руководства украсить новогодней атрибутикой еще и муниципальный автобус.