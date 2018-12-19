2018-12-19T06:59:57+03:00
Общество

Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла

Вечером 18 декабря на сетях «Квадры» произошло ЧП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла. ФОТО: pixabay.comЖителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла. ФОТО: pixabay.com
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Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла. Вечером 18 декабря на сетях «Квадры» произошло ЧП, сообщили в пресс-службы компании. Из-за износа оборудования ночь с холодными батареями провели жители 8 домов: №№13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б.

Отремонтировать запорную арматуру в тепловой камере обещают в кратчайшее время.

Между тем, синоптики предупреждают, что в регионе сохранится морозная погода. Днем возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Днем температура воздуха в Смоленске: -11°C…-9°C. Атмосферное давление 752 мм. рт. столба, существенно меняться не будет.

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