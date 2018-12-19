20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Груз направлялся в Москву из Беларуси
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область. ФОТО: pixabay.com
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20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Груз задержали на Красной горке. Говядина в четвертинах направлялась в Москву с ветеринарным сертификатом, выданным белорусами 8 декабря 2018 года.
Но при проверке специалисты увидели на мясе следы зачистки и нечитаемые оттиски ветеринарных клейм. Да и сама говядина была, мягко говоря, не в товарном виде. Груз возвращен отправителю.