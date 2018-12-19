2018-12-20T09:36:28+03:00
Происшествия

В центре Смоленска произошло смертельное ДТП

Авария, в которой погиб мужчина и 6 человек получили травмы, произошло в четвертом часу утра 19 декабря на Большой Советской
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В страшной аварии в Смоленске погиб мужчина, шестеро травмированы. ФОТО: 67.мвд.рфВ страшной аварии в Смоленске погиб мужчина, шестеро травмированы. ФОТО: 67.мвд.рф
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В страшной аварии на Большой Советской в Смоленске погиб мужчина и 6 человек получили травмы, сообщили в УМВД России по Смоленской области.

В страшной аварии в Смоленске погиб мужчина, шестеро травмированы. ФОТО: 67.mchs.gov.ru

В страшной аварии в Смоленске погиб мужчина, шестеро травмированы. ФОТО: 67.mchs.gov.ru

ДТП произошло в четвертом часу утра 19 декабря.

По словам полицейских, водитель «Мерседес Бенц» поднимался по Большой Советской в сторону площади Победы. Проезжая «МТС», он «проскочил» перекресток «на запрещающий (красный) сигнал светофора». В это время на зеленый со стороны Коммунистической тронулся водитель «Рено Логан» 1985 года рождения. И ехавшая с Докучаева в сторону площади Победы «Лада Гранта». Легковушки отбросило на перила.

Сильнейший удар принял на себя водитель «Рено Логан». 33-летний мужчина скончался на месте аварии.

Водитель и пассажир 1990 г.р. машины «Мерседес Бенц», водитель и пассажиры автомашины «Лада Гранта» (девушки 1997, 2000 и 1984 г.р.) получили телесные повреждения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области, ликвидировать последствия аварии пришлось и пожарным. Спасатели из ПCЧ-5 помогли деблокировать из искореженного автомобиля одну из девушек, а затем еще долгое время смывали ГСМ и другие вытекшие из машин жидкости с проезжей части.

Позднее стало известно, что у погибшего мужчины была собака. Вечером 19 декабря в соцсетях появилось тревожное сообщение, что хаски нужен новый дом.

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