В Смоленске заработал «Музей счастья»

19 Дек. 10:45 2018-12-19T12:10:45+03:00

Увидеть предметы крестьянского быта конца ХIX - середины ХХ веков, а также образцы смоленской вышивки и ткачества, можно в Моховой башне

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Музей счастья «Смоленские украсы» открылся в 18 декабря Моховой башне Смоленской крепости, расположенной на территории Парка пионеров в непосредственной близости к площади Победы, сообщила куратор проекта, заместитель исполнительного директора Музея военной истории Российского военно-исторического общества Галина Широкова. Ценители истории могут увидеть в нем предметы крестьянского быта конца ХIX - середины ХХ веков, а также образцы смоленской вышивки и ткачества.

Экспозиция развернулась на трех этажах башни: на первом посетители музея узнают о женском начале крестьянского мира; второй раскроет тему огня, борьбы и созидания; третий – хранит в себе факты о народном календаре и обрядах, связанных с временами года.

Прогуливаясь по башне, горожане и туристы на втором ярусе под стеклом увидят подлинную кладку пола и несколько кирпичей конца XVI-начала XVII века.

В музее тепло и уютно благодаря работающему отоплению и отремонтированному помещению. Работники музея отмечают, что в скором времени посетители смогут выйти на прясла крепости, чтобы насладиться красотой центральной части города.

Посетить музей можно уже сегодня. Для этого необходимо записаться по тел. 8 (4812) 38-41-73. Стоимость посещения – 100-200 рублей.

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