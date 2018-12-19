Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
ЧП произошло в ночь на 19 декабря
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе. ФОТО: pixabay.com
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Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло в начале первого ночи 19 декабря в деревне Артемово. Горел балкон на втором этаже трехэтажного жилого дома. К счастью, никто не пострадал. До приезда пожарных бдительные соседи вывели детей из квартиры.
Специалисты предполагают, что причиной возгорания могла стать детская шалость.
Ранее огнеборцы участвовали в ликвидации крупного смертельного ДТП на Большой Советской в Смоленске.