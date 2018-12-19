2018-12-19T12:49:35+03:00
Общество

В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку

По информации СМИ, не дождавшись помощи врачей в Гагаринской ЦРБ, родители малыша поехали в Москву
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку. ФОТО: pixabay.com
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Следком начал доследственную проверку по сообщению СМИ о неоказании маленькому ребенку медицинской помощи в Гагаринской ЦРБ, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

По информации журналистов, родители малыша долго ждали помощи врачей и, не дождавшись ее, экстренно уехали в Москву.

- Следователи регионального СКР тщательно изучат факты, изложенные в заметке, а затем примут процессуальное решение, - сообщила представитель ведомства.

По данным СМИ, инцидент произошел 12 декабря. Родители обратились за помощью к медикам после того, как ребенок поранил язык и изо рта пошла кровь.

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