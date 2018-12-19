2018-12-19T15:22:48+03:00
Происшествия

ДТП в Рославле переросло в уголовное дело

Авария, в которой тяжелейшие травмы получил несовершеннолетний, случилась вечером 10 декабря на перекрестке улиц Пайтерова и Ленина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ДТП в Рославле переросло в уголовное дело. ФОТО: pixabay.comДТП в Рославле переросло в уголовное дело. ФОТО: pixabay.com
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ДТП в Рославле переросло в уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Авария случилась вечером 10 декабря на перекрестке улиц Пайтерова и Ленина. Напомним, 31-летний водитель Lada Kalina, подъезжая к перекрестку, не уступил дорогу машинам, которые по правилам должными должны были первыми его проехать. В результате автомобилист на всем ходу влетел в Nissan X-Trail и Renault Logan. В результате ДТП пассажир Nissan, мальчик 2004 г.р., получил тяжкий вред здоровью.

Водителю за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» грозит до двух лет тюрьмы.

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