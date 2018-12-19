В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
47-летний мужчина, вышедший из банка в Смоленске, получил удар по голове. Пока пострадавший приходил в чувство, нападавший схватил кошелек и скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
Позднее выяснилось, что в бумажнике у пострадавшего было 700 рублей и банковские карты, а момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. По ним и удалось выйти на след преступника.
Нападавшим оказался ранее судимый смолянин 1990 года рождения.
В полиции задержанный признался, что содержимое кошелька потратил, а карты решил вернуть в банк. За него в организацию сходила знакомая.
Следователь возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». 28-летнему мужчине грозит до семи лет тюрьмы.