Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
Из-за ремонтных работ 20 декабря Горводоканал оставит три улицы без благ цивилизации
В Смоленске отключат холодную воду. Фото: pixabay.com
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Холодную воду отключат на трех улицах в Смоленске 20 декабря, сообщает СМУП «Горводоканал». В зону отключения попадают Михайловская, проезд Поддубного и Овцинова. Испытывать неудобства смолянам придется с 09.30 до 15.00.
Коммунальщики предупреждают, что в случае необходимости возможен подвоз воды. Оставить заявку можно по телефону – 38-18-50, 21-41-19.
По окончании работ вода может быть худшего качества.