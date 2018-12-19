2018-12-19T21:16:08+03:00
Недвижимость

Три улицы Смоленска останутся без холодной воды

Из-за ремонтных работ 20 декабря Горводоканал оставит три улицы без благ цивилизации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отключат холодную воду. Фото: pixabay.comВ Смоленске отключат холодную воду. Фото: pixabay.com
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Холодную воду отключат на трех улицах в Смоленске 20 декабря, сообщает СМУП «Горводоканал». В зону отключения попадают Михайловская, проезд Поддубного и Овцинова. Испытывать неудобства смолянам придется с 09.30 до 15.00.

Коммунальщики предупреждают, что в случае необходимости возможен подвоз воды. Оставить заявку можно по телефону – 38-18-50, 21-41-19.

По окончании работ вода может быть худшего качества.

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