Смоляне освоили портал госуслуг

СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-20T06:40:32+03:00

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Смоляне все чаще используют портал госуслуг для получения необходимых им услуг, что, в свою очередь, как отмечают в пресс-службе администрации Смоленской области, сужает границы для возможных коррупционных рисков.

Сегодня через сайт люди получают разрешения на строительство, розничную продажу алкоголя, лицензии на осуществление медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств и др. Но самой востребованной услугой стала запись на прием к врачу: за 10 месяцев сервисом воспользовались более 168 тысяч смолян.

В ближайшее время перечень предоставляемых услуг станет шире. Они будут касаться субъектов малого и среднего предпринимательства, грузоперевозчиков и сельхозтоваропроизводителей. А пока с 2019 года жителям региона предлагают записать через портал ребенка в лагерь или санаторий.