2018-12-20T08:20:24+03:00
Происшествия

В Гагарине горела «Лада Гранта»

ЧП произошло в начале седьмого утра 20 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Гагарине горела «Лада Гранта». ФОТО: pixabay.comВ Гагарине горела «Лада Гранта». ФОТО: pixabay.com
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В Гагарине на проезде Сельхозтехники горел автомобиль «Лада Гранта», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале седьмого утра 20 декабря. На сигнал о помощи выезжали огнеборцы из пожарной части №21. Причина и причиненный ущерб устанавливают специалисты.

Ранее пожарные помогали устранять последствия ночного ДТП в Смоленске. Напомним, авария с участием трех автомобилей произошла 19 декабря. В ДТП один человек погиб, шестеро получили различные травмы.

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