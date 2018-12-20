СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-20T08:28:12+03:00

Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря. ФОТО: smoladmin.ru

Гостей праздника ждут игры, песни, танцы, хороводы, а также бесплатная фотосессия с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями

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Главную елку областного центра откроют на площади Ленина в пятницу, 21 декабря, сообщил источник в администрации.

Гостей праздника ждут игры, песни, танцы, хороводы. Организаторы обещают, что участники праздника получат заряд бодрости и хорошего настроения. По окончании торжественной части все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными героями, аниматорами и ростовыми куклами.

Начало праздника – в 12.00.

Ранее «КП» сообщал, что в центральной части Смоленска открылись два катка. На площади Ленина вход свободный, а на Массовом поле придется заплатить символическую сумму за вход – 50 рублей.