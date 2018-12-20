Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-20T10:14:50+03:00

Для хаски, потерявшей хозяина в ДТП в центре Смоленска, искали новый дом. ФОТО: black.smolensk

33-летний мужчина, погибший на Большой Советской, взял на попечение полуторагодовалую девочку 9 декабря

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Для хаски, потерявшей хозяина в ДТП в центре Смоленска, искали новый дом, сообщается в паблике black.smolensk социальной сети «Вконтакте».

33-летний мужчина, погибший на Большой Советской, взял на попечение полуторагодовалую девочку 9 декабря. Ранее от собаки отказались прежние владельцы.

Автор сообщения отмечает, что пес полон сил и энергичен, доброжелателен к другим животным. Но жить ему лучше в доме, нежели чем в квартире.

Через несколько часов в группе появилось радостное сообщение:

- Собаку пристроили. Буду следить за её судьбой, - написала девушка.

ФОТО: black.smolensk

Напомним, страшное ДТП возле здания «МТС» на Большой Советской произошло четвертом часу утра 19 декабря. По словам полицейских, водитель «Мерседес Бенц» «проскочил» перекресток «на запрещающий (красный) сигнал светофора» и врезался в «Рено Логан» и «Ладу Гранта». Сильнейший удар принял на себя водитель «Рено Логан». 33-летний мужчина скончался на месте аварии. Водитель и пассажир 1990 г.р. машины «Мерседес Бенц», водитель и пассажиры автомашины «Лада Гранта» (девушки 1997, 2000 и 1984 г.р.) получили телесные повреждения.