2018-12-20T10:07:22+03:00
Общество

Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска

Водители проехались по областному центру, чтобы посмотреть на технику в дорожных условиях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска. ФОТО: smoladmin.ruАвтобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска. ФОТО: smoladmin.ru
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Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска: водители проехались по областному центру, чтобы посмотреть на технику в дорожных условиях, сообщил источник в администрации.

В целом специалисты МУП «Автоколонна 1308» остались довольны вместительными автобусами. По словам директор предприятия Виталия Ермакова, транспорт комфортабельно передвигается по городу за счет длинной колесной базы. Уровень внутрисалонного шума не превышает допустимых пределов.

Представитель МУПа отметил маневренность транспорта на поворотах, а также спусках и подъемах.

Напомним, автопарк муниципального предприятия пополнили 15 автобусов. Их передали столичные власти на безвозмездной основе. В ближайшее время планируется поставка еще 7 единиц транспорта.

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