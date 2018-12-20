2018-12-20T11:09:43+03:00
Происшествия

Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске

Водитель черной иномарки несколько минут маневрировал рядом с припаркованными у торгового центра «Макси» автомобилями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске. ФОТО: pixabay.comСотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске: водитель черной иномарки несколько минут маневрировал рядом с припаркованными у торгового центра «Макси» автомобилями. Запись инцидента появилась на youtube.com.

Покупатели, выходившие из торгового центра, не спешили подходить к своим машинам, опасаясь экстримала. Остановить водителя смог наряд ДТП. Во время подоспевшие полицейские с включенной сиреной заставили водителя припарковаться.

«КП-Смоленск» обратился за комментарием в полицию. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что автомобилисты за свое опасное поведение на дороге могут быть привлечены по одной из двух статей КоАП РФ – 12.14 «Нарушение правил маневрирования» или 12.15 - «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Таким образом, за опасные маневры на дороге водитель может быть оштрафован на 500-1500 рублей.

Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске.! другой источник

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