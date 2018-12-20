СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-20T11:09:43+03:00

Водитель черной иномарки несколько минут маневрировал рядом с припаркованными у торгового центра «Макси» автомобилями

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске: водитель черной иномарки несколько минут маневрировал рядом с припаркованными у торгового центра «Макси» автомобилями. Запись инцидента появилась на youtube.com.

Покупатели, выходившие из торгового центра, не спешили подходить к своим машинам, опасаясь экстримала. Остановить водителя смог наряд ДТП. Во время подоспевшие полицейские с включенной сиреной заставили водителя припарковаться.

«КП-Смоленск» обратился за комментарием в полицию. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что автомобилисты за свое опасное поведение на дороге могут быть привлечены по одной из двух статей КоАП РФ – 12.14 «Нарушение правил маневрирования» или 12.15 - «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Таким образом, за опасные маневры на дороге водитель может быть оштрафован на 500-1500 рублей.