2018-12-20T11:48:38+03:00
Происшествия

По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело

В страшной аварии на улице Большая Советская погиб 33-летний мужчина, шесть человек получили различные травмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело. ФОТО: 67.мвд.рфПо факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело. ФОТО: 67.мвд.рф
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По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. В страшной аварии на улице Большая Советская погиб 33-летний мужчина, шесть человек получили различные травмы. Одну из девушек пришлось деблокировать из искореженного автомобиля спасателям.

Напомним, трагедия произошла 19 декабря в четвертом часу утра возле здания «МТС». По словам сотрудников ГИБДД, водитель «Мерседес Бенц» поднимался по Большой Советской в сторону площади Победы. Проезжая «МТС», он «проскочил» перекресток «на запрещающий (красный) сигнал светофора». В это время на зеленый со стороны Коммунистической тронулся водитель «Рено Логан» 1985 года рождения. И ехавшая с Докучаева в сторону площади Победы «Лада Гранта». Легковушки отбросило на перила.

Сильнейший удар принял на себя водитель «Рено Логан».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Вечером 19 декабря выяснится, что у погибшего мужчины осталась собака породы хаски, которую он приютил десять дней назад, так как прежние хозяева отказались от животного. К счастью, неравнодушные смоляне быстро нашли полуторагодовалой девочке новую семью.

Между тем, следователи продолжают расследование еще одного страшного ДТП, где серьезные травмы получил ребенок.

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