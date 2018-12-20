2018-12-20T15:00:15+03:00
Происшествия

В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину

27-летний мужчина получил травмы, которые врачи квалифицировали как средний вред здоровью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Возле кафе в Велиже произошла серьезная драка. ФОТО: pixabay.comВозле кафе в Велиже произошла серьезная драка. ФОТО: pixabay.com
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Возле кафе в Велиже произошла серьезная драка, в результате один из ее участников - 27-летний мужчина - получил травмы, которые врачи квалифицировали как средний вред здоровью, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Что стало причиной конфликта полицейские в интересах следствия не разглашают.

Виновник случившегося задержан. Обидчиком оказался ранее судимый за похожее преступление местный житель 1978 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

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