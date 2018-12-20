2018-12-20T14:56:47+03:00
Общество

Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области

Глава государства, отвечая на вопрос газетчика из Хакассии о работе глав регионов из оппозиционных партий, сказал, что главное, чтобы «люди чувствовали, что жизнь меняется к лучшему»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области. ФОТО: стоп-кадр с трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина.Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области. ФОТО: стоп-кадр с трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина.
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Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал работу губернатора Смоленской области, сообщает «КП-Смоленск».

Глава государства, отвечая на вопрос и.о. главного редактора газеты «Хакасия» Юрия Абумова о работе глав регионов из оппозиционных партий, сказал, что главное, чтобы «люди чувствовали, что жизнь меняется к лучшему».

Комментируя итоги выборов в Хакассии и Приморье, Владимир Путин сказал:

- Это не первый случай, когда у нас побеждают на выборах представители оппозиционных партий. Представитель ЛДПР несколько лет возглавляет Смоленск (имея ввиду Смоленскую область, - прим. Ред.), в Омске - от «Единой России», в других регионах есть представители КПРФ. Ну и что! Они работают нормально. Я в партиях не состою. Я создавал «Единую Россиию», это правда. Но президент не состоит ни в каких партиях. И для меня главное, чтобы люди на территориях, в регионах Российской Федерации чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. На самом деле, если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию «Единая Россия», ну и что, это их выбор. Всячески буду только помогать любому избранному руководителю региона. Вопрос только в том, чтобы сам избранный руководитель региона оказался на высоте, был в состоянии выполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал.

Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области

Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области

Узнать больше о диалоге и.о. главного редактора газеты «Хакасия» Юрия Абумова с главой государство можно здесь.

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