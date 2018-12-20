2018-12-20T17:00:07+03:00
Общество

На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу

На вывеску пожаловались местные жители
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу. ФОТО: smoladmin.ruНа Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу. ФОТО: smoladmin.ru
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Агрессивную рекламную вывеску демонтировали с дома №6 на Колхозной площади в Смоленске, сообщил источник в администрации. На агрессивную вывеску пожаловались местные жители, которые проживают в этом доме.

Работы специалисты провели днем 20 декабря.

Также в администрации отмечают, что на этой неделе МБУ «Зеленстрой» и сотрудники отдела городского дизайна управления архитектуры и градостроительства демонтировали рекламные конструкции на проспекте Гагарина и пересечении пр. Строителей – ул. Рыленкова.

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