На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
На вывеску пожаловались местные жители
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу. ФОТО: smoladmin.ru
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Агрессивную рекламную вывеску демонтировали с дома №6 на Колхозной площади в Смоленске, сообщил источник в администрации. На агрессивную вывеску пожаловались местные жители, которые проживают в этом доме.
Работы специалисты провели днем 20 декабря.
Также в администрации отмечают, что на этой неделе МБУ «Зеленстрой» и сотрудники отдела городского дизайна управления архитектуры и градостроительства демонтировали рекламные конструкции на проспекте Гагарина и пересечении пр. Строителей – ул. Рыленкова.