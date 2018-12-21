В Смоленске остынут батареи и вода
Ряд домов в Смоленске будет ограничен в подаче тепла и горячей воды в субботу, 22 декабря, сообщает филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация». В выходной день коммунальщики планируют отремонтировать участок теплосети в начале улицы 25 Сентября. В сообщении ведомства говорится, что работы необходимо провести в срочном порядке. В противном случае образовавшийся «свищ» может стать причиной аварии.
В связи с этим в ряде домов Ленинского и Промышленного районов города будет снижены параметры в подаче тепла, а батареи завода «Измеритель» и вовсе остынут.
Руководитель филиала Андрей Кулаев заверил, что суббота намеренно выбрана днем проведения работ, так как на улице будет заметно теплее. А, следовательно, смоляне не успеют замерзнуть.
Работы обещают завершить в течение суток.