В Смоленске остынут батареи и вода

СЕГОДНЯ 06:31 2018-12-21T06:31:24+03:00

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Ряд домов в Смоленске будет ограничен в подаче тепла и горячей воды в субботу, 22 декабря, сообщает филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация». В выходной день коммунальщики планируют отремонтировать участок теплосети в начале улицы 25 Сентября. В сообщении ведомства говорится, что работы необходимо провести в срочном порядке. В противном случае образовавшийся «свищ» может стать причиной аварии.

В связи с этим в ряде домов Ленинского и Промышленного районов города будет снижены параметры в подаче тепла, а батареи завода «Измеритель» и вовсе остынут.

Руководитель филиала Андрей Кулаев заверил, что суббота намеренно выбрана днем проведения работ, так как на улице будет заметно теплее. А, следовательно, смоляне не успеют замерзнуть.

Работы обещают завершить в течение суток.