2018-12-21T06:51:48+03:00
Общество

В парке 1100-летия Смоленска открыли мост

Рабочие сняли все предупреждающие надписи, запрещающие движение по переправе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В парке 1100-летия Смоленска открыли мост. ФОТО: vk.comВ парке 1100-летия Смоленска открыли мост. ФОТО: vk.com
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В парке 1100-летия Смоленска открыли мост, сообщают участники группы black.smolensk социальной сети «Вконтакте». И в подтверждение слов прилагают снимки обновленной переправы. На фотографиях видно, что все ограждения, предупреждающие о запрете движения по мосту, сняты. Горожане с удовольствием прогуливаются по парку и любуются видами заснеженного города.

Напомним, парк 1100-летия в Смоленске благоустраивался в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Рабочие не успели отремонтировать общественную зону до наступления холодов, поэтому срок сдачи объекта был перенесен.

Местные жители долгое время не могли дождаться открытия переправы и каждый раз рисковали жизнью, переходя с одного берега на другой: осенью – по строительным лесам, а зимой – шагая по тонкому льду.

Парк 1100-летия Смоленска.Осенью, когда на мосту сняли перила и для безопасности горожан, закрыли на него вход, люди переходили с берега на берег по строительным лесам.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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