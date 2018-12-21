В парке 1100-летия Смоленска открыли мост
В парке 1100-летия Смоленска открыли мост, сообщают участники группы black.smolensk социальной сети «Вконтакте». И в подтверждение слов прилагают снимки обновленной переправы. На фотографиях видно, что все ограждения, предупреждающие о запрете движения по мосту, сняты. Горожане с удовольствием прогуливаются по парку и любуются видами заснеженного города.
Напомним, парк 1100-летия в Смоленске благоустраивался в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Рабочие не успели отремонтировать общественную зону до наступления холодов, поэтому срок сдачи объекта был перенесен.
Местные жители долгое время не могли дождаться открытия переправы и каждый раз рисковали жизнью, переходя с одного берега на другой: осенью – по строительным лесам, а зимой – шагая по тонкому льду.
Парк 1100-летия Смоленска.Осенью, когда на мосту сняли перила и для безопасности горожан, закрыли на него вход, люди переходили с берега на берег по строительным лесам.Виктория НИКОЛЬСКАЯ