СЕГОДНЯ 07:04 2018-12-21T07:04:38+03:00

Смолянину грозит пять лет за оскорбление полицейского. ФОТО: pixabay.com

Нетрезвый 25-летний житель Темкинского района нецензурно выразился в адрес стража порядка и ударил его по руке

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25-летний житель Темкинского района Смоленской области может сесть на пять лет за то, что нецензурно выразился в адрес полицейского и ударил его по руке, когда тот выполнял свою работу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшим оказался участковый МО МВД России «Гагаринский». Страж порядка отправился за вызов, чтобы успокоить нетрезвого молодого человека, который, по словам заявителей, нарушал общественный порядок.

Однако нарушитель спокойствия не спешил униматься. В общении с представителем власти он переборщил, высказывая недовольство ситуацией. Жителя Темкинского района пришлось доставить в полицию и возбудить в отношении него уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».