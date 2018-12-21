2018-12-21T07:04:38+03:00
Происшествия

Смолянину грозит пять лет за оскорбление полицейского

Нетрезвый 25-летний житель Темкинского района нецензурно выразился в адрес стража порядка и ударил его по руке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянину грозит пять лет за оскорбление полицейского. ФОТО: pixabay.comСмолянину грозит пять лет за оскорбление полицейского. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

25-летний житель Темкинского района Смоленской области может сесть на пять лет за то, что нецензурно выразился в адрес полицейского и ударил его по руке, когда тот выполнял свою работу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшим оказался участковый МО МВД России «Гагаринский». Страж порядка отправился за вызов, чтобы успокоить нетрезвого молодого человека, который, по словам заявителей, нарушал общественный порядок.

Однако нарушитель спокойствия не спешил униматься. В общении с представителем власти он переборщил, высказывая недовольство ситуацией. Жителя Темкинского района пришлось доставить в полицию и возбудить в отношении него уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске парню беременной школьницы грозит срок
Смолянка при обороне смертельно ранила сожителя
В парке 1100-летия Смоленска открыли мост
В Смоленске остынут батареи и вода
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла