2018-12-21T07:50:10+03:00
Происшествия

Смолянка при обороне смертельно ранила сожителя

Суд приговорил женщину к условному сроку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка при обороне смертельно ранила сожителя. ФОТО: pixabay.comСмолянка при обороне смертельно ранила сожителя. ФОТО: pixabay.com
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Смолянка, превысив самооборону, смертельно ранила своего сожителя, сообщили «КП» сотрудники Промышленного районного суда города Смоленска.

Конфликт между мужчиной произошел 9 июля 2018 года. Нетрезвая ссора, возникшая из-за ревности, привела к рукоприкладству. Женщина, защищаясь от своего сожителя, пырнула обидчика кухонным ножом в грудь. От серьезной травмы мужчина погиб.

14 декабря суд признал женщину виновной в «убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны». Затем ее действия были переквалифицировали в «убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Представители Фемиды учли все обстоятельства и своим решением приговорили подсудимую к двум годам условно.

Приговор не вступил в законную силу.

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