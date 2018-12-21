В Смоленске парню беременной школьницы грозит срок

СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-21T08:09:36+03:00

О том, что 15-летняя девушка находится в положении, стало известно после того, как она обратилась в больницу

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В Смоленске от 19-летнего парня забеременела школьница, сообщает прокуратура Смоленской области. О том, что 15-летняя девушка находится в положении, стало известно после того, как она обратилась в больницу. В присутствии взрослых, смолянка призналась, что имела близость молодым человеком, который знал о ее возрасте. Прокуратура начала проверку.

Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность. В ведомстве отмечают, что в действиях парня были признаки состава преступления. За «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» молодому человеку грозит до 4 лет тюрьмы.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры района.