2018-12-21T10:57:59+03:00
Общество

Смолянам рассказали о новом порядке уплаты налогов

Сотрудники УФНС России по Смоленской области предупреждают об изменениях в законодательстве
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам рассказали о новом порядке упла­ты налогов. ФОТО: УФ­НС России по Смоленс­кой областиСмолянам рассказали о новом порядке упла­ты налогов. ФОТО: УФ­НС России по Смоленс­кой области
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Сотрудники УФНС России по Смоленской области предупреждают жителей региона об изменениях в законодательстве.

В 2019 году вступят в силу изменения в вопросе уплаты имущественных налогов физическими лицами. Законом Смоленской области от 25.10.2017 № 115-з установлена единая даты начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости - 1 января 2019 года. В связи с этим изменится порядок уплаты налога на имущество, количество плательщиков которого в области составляет более 580 тысяч, сообщил начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Александр Лукьянов на состоявшейся пресс-конференции.

Представители ведомства обратили внимание, что в последний месяц уходящего года было уделено много времени вопросам погашения задолженности по имущественным налогам. По сравнению с прошлым годом она снизилась почти на 8,5%. В настоящее время не рассчитались по налоговым обязательствам 77 тысяч человек.

Как отметил заместитель руководителя УФНС России по Смоленской области Сергей Васильев, наибольшее снижение задолженности произошло в Вяземском и Гагаринском районах (на 13%):

- Стоит отметить, что в области около 1000 физических лиц имеют задолженность свыше 50 тысяч рублей, а в общей сумме она составляет 188 миллионов рублей. Срок уплаты налогов уже прошел, но ничто не мешает гражданам исполнить свою обязанность сейчас. Налоговые органы в декабре проводят акцию «Новый год без долгов». Призываем земляков воспользоваться этой возможностью и встретить праздники без проблем, с исполненными налоговыми обязательствами. После Нового года, безусловно, весь комплекс мер по взысканию налогов будет реализовываться в принудительном порядке, - обратил внимание представитель ведомства.

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