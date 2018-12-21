СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-21T12:47:06+03:00

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Депутаты горсовета проголосовали за отставку главы Смоленска Владимира Соваренко, сообщает «КП». 28 депутатов приняли решение большинством голосов в ходе открытого голосования, один человек воздержался.

На сессии присутствовал губернатор Алексей Островский. Именно он был инициатором удаления Соваренко с поста главы городской администрации.

Противостояние руководителя региона с главой городской администрации длилось несколько месяцев.

На пресс-конференции по итогам года глава региона назвал Владимира Соваренко «личной кадровой и человеческой ошибкой». Губернатор считает, что уход в отставку Соваренко «будет благом для всего города».