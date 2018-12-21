СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-21T15:07:13+03:00

В Смоленске ДТП на Дзержинке привело к огромной пробке. ФОТО: drive2_smolensk

Из-за аварии на мосту днем 21 декабря транспорт стал «колом» от гостиницы «Россия» до автовокзала в обоих направлениях

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ДТП на Дзержинке в Смоленске парализовало движение транспорта днем 21 декабря: на мосту столкнулись ПАЗик и «Рено», сообщают автомобилисты.

По словам участников группы drive2_smolensk в социальной сети «Вконтакте», «колом стоит все: мост к «Линии», набережная в сторону Советской, Кирова - в центр, Крупской в сторону Рославля».

Также автомобилисты из разных районов города сообщают и о других мелких авариях, которые мешают проезду транспорта. Так, напротив «Метро» «Газон ушел в кювет», «На перекрестке улиц Николаева и Гагарина перед светофором «Форд» догнал «Тойоту», «механика» напротив бывшего «Океана» на Николаева и напротив полиции на Дзержинке. Также стоят Гагарина в сторону площади Победы и Большая Советская в два ряда.