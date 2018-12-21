2018-12-21T15:07:13+03:00
Происшествия

В Смоленске ДТП на Дзержинке привело к огромной пробке

Из-за аварии на мосту днем 21 декабря транспорт стал «колом» от гостиницы «Россия» до автовокзала в обоих направлениях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске ДТП на Дзержинке привело к огромной пробке. ФОТО: drive2_smolenskВ Смоленске ДТП на Дзержинке привело к огромной пробке. ФОТО: drive2_smolensk
Изменить размер текста:

ДТП на Дзержинке в Смоленске парализовало движение транспорта днем 21 декабря: на мосту столкнулись ПАЗик и «Рено», сообщают автомобилисты.

По словам участников группы drive2_smolensk в социальной сети «Вконтакте», «колом стоит все: мост к «Линии», набережная в сторону Советской, Кирова - в центр, Крупской в сторону Рославля».

Также автомобилисты из разных районов города сообщают и о других мелких авариях, которые мешают проезду транспорта. Так, напротив «Метро» «Газон ушел в кювет», «На перекрестке улиц Николаева и Гагарина перед светофором «Форд» догнал «Тойоту», «механика» напротив бывшего «Океана» на Николаева и напротив полиции на Дзержинке. Также стоят Гагарина в сторону площади Победы и Большая Советская в два ряда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты горсовета проголосовали за отставку главы Смоленска
Смолянам рассказали о новом порядке уплаты налогов
В Смоленске парню беременной школьницы грозит срок
Смолянка при обороне смертельно ранила сожителя
Нетрезвый смолянин ударил полицейского
В парке 1100-летия Смоленска открыли мост
В Смоленске остынут батареи и вода
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла