Пособия на Смоленщине будут выплачивать по новой схеме

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-21T16:38:04+03:00

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Пособия жителям региона будут выплачивать по новой схеме, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области.

Ежегодно выплаты по беременности и родам в регионе получают более 4,5 тысяч женщин, по уходу за ребенком до полутора лет – порядка 11 тысяч смолян, оплачивается свыше 300 тысяч листков нетрудоспособности. На эти цели реготделение Фонда социального страхования расходует более 2,1 млрд рублей.

С 1 января 2019 года в регионе изменится механизм оплаты социальных пособий работающим гражданам. Изменения, в первую очередь, затронут смолян, которые работают по трудовым договорам. Все пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за детьми до 1,5 лет и другие виды пособий будет выплачивать ФСС. Для этого сотруднику необходимо предъявить работодателю заявление и документ, являющийся основанием для выплаты государственного пособия. В свою очередь, работодатель в течение пяти дней обязан передать в ФСС полный пакет документов. Работник получит средства напрямую от Фонда на свой лицевой счет или по почте в 10-дневный срок.

Также сообщается, что в 2019 году первые выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком будут произведены в период с 1 по 15 февраля.