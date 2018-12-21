СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-21T16:46:16+03:00

На Смоленщине заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО. ФОТО: pixabay.com

Регоператором по обращению с отходами в регионе выбрано АО «Спецавтохозяйство»

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Департамент по природным ресурсам и экологии запустил «горячую линию» по вопросам внедрения новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области.

Напомним, с 1 января 2019 года будет осуществлен переход на новую систему регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Она заключается в том, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Российской Федерации будет обеспечиваться региональным оператором в соответствии с областной программой и территориальной схемой.

В результате конкурсных процедур региональным оператором по обращению с ТКО на Смоленщине выбрано АО «Спецавтохозяйство». С организацией заключено соглашение об организации соответствующей деятельности сроком на 10 лет.

Заявления от населения принимаются с 20 декабря 2018 года по 9 января 2019 года департаментом по природным ресурсам и экологии по телефону: 8 (4812) 20-57-52, главным управлением «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» по телефону: 8 (4812) 20-55-88.