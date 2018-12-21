2018-12-21T17:11:33+03:00
Общество

В Смоленске умер тренер по волейболу Валерий Першин

71-летнему наставнику стало плохо во время матча его команды вечером 20 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске умер тренер по волейболу Валерий Першин. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске умер тренер по волейболу Валерий Першин. ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске не стало тренера по волейболу Валерия Першина: 71-летний преподаватель академии физической культуры почувствовал себя плохо во время игры своей команды, сообщает «КП».

По неподтвержденным данным, у доцента кафедры теории и методики спортивных игр СГАФКСТ случился сердечный приступ.

Прощание с Валерием Васильевичем пройдет 22 декабря в академии физической культуры.

Ранее Смоленск прощался с известными педагогами: Махаилом Рабиновичем, Виктором Ильиным, Владимиром Захаровым, Вадимом Баевским.

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