В квартирах почти 80 тыс. смолян похолодает

СЕГОДНЯ 17:29 2018-12-21T17:29:28+03:00

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Почти 80 тыс. смолян почувствуют изменение градуса отопления и горячей воды завтра, 22 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Напомним, сотрудники «Крадры» намерены провести плановые работы на улице 25 Сентября.

Из-за ремонта на сетях с 6.00 до 22.00 горячей воды и тепла не будет на заводе «Измеритель», в гаражах службы госстатистики и судебного департамента на улице ул. 25 Сентября. Понижение градуса тепла заметят жители 527 жилых домов с населением 78084 человек, проживающие в Ленинском и Промышленном районах Смоленска. Также у них вода из горячего крана станет заметно прохладней.

Работы сотрудники «Квадры» обещают закончить в течение суток.