В Ельне «Жилищник» задолжал сотрудникам 600 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-22T07:40:49+03:00

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600 тысяч рублей задолжал МУП «Жилищник» 38 сотрудникам предприятия, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

В связи с нарушением прокуратура внесла представление руководителю МУПа, и после рассмотрения он был привлечен к дисциплинарной ответственности. Также было возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого юрлицо оштрафовано на 30 тысяч рублей.

- Принятые меры позволили погасить долг по зарплате в полном объеме, - сообщил представитель ведомства.

Прокуратура напоминает, что по Трудовому кодексу работодатель обязан выплачивать своим сотрудником зарплату в полном объеме дважды в месяц в дни, прописанные в правилах внутреннего распорядка организации.

Сообщить о нарушениях со стороны руководителя организации жители региона могут, позвонив по телефону «горячей линии» в Государственную инспекцию труда в Смоленской области: (4812) 31-03-69.