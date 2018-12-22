В Ельне «Жилищник» задолжал сотрудникам 600 тыс. рублей
600 тысяч рублей задолжал МУП «Жилищник» 38 сотрудникам предприятия, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.
В связи с нарушением прокуратура внесла представление руководителю МУПа, и после рассмотрения он был привлечен к дисциплинарной ответственности. Также было возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого юрлицо оштрафовано на 30 тысяч рублей.
- Принятые меры позволили погасить долг по зарплате в полном объеме, - сообщил представитель ведомства.
Прокуратура напоминает, что по Трудовому кодексу работодатель обязан выплачивать своим сотрудником зарплату в полном объеме дважды в месяц в дни, прописанные в правилах внутреннего распорядка организации.
Сообщить о нарушениях со стороны руководителя организации жители региона могут, позвонив по телефону «горячей линии» в Государственную инспекцию труда в Смоленской области: (4812) 31-03-69.