СЕГОДНЯ 07:58 2018-12-22T07:58:09+03:00

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Пять иностранцев задержаны в Смоленской области: трое украинцев, молдованин и такжикистанец пытались въехать в Россию вне пунктов пропуска на границе, сообщает Пограничное управление ФСБ России по Смоленской области.

Нелегалов удалось обнаружить во время проверки транспорта, следовавшего из Республики Беларусь.

Сотрудники ведомства пояснили, что трое украинцев и молдованин были оштрафованы на 3000 рублей каждый и выдворены за пределы страны. А при проверке такжикистанца выяснилось, что он неоднократно попадал в поле зрения российских правоохранительных органов: ранее, находясь на территории нашей страны, мужчина неоднократно нарушал закон, за что ему был запрещен въезд в страну, о котором он знал. В отношении него будет возбуждено уголовное дело.