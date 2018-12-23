2018-12-23T10:35:22+03:00
Происшествия

В Сафоново в огне погиб 57-летний мужчина

ЧП произошло в субботу, 22 декабря, на улице Южной
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Сафоново в огне погиб мужчина. ФОТО: pixabay.comВ Сафоново в огне погиб мужчина. ФОТО: pixabay.comФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Сафоново в огне погиб мужчина: ЧП произошло в субботу, 22 декабря, на улице Южной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В населенном пункте загорелся жилой дом. Пламя удалось быстро затушить, но одна из комнат оказалась сильно повреждена. В дальнейшем огнеборцы нашли там тело погибшего мужчины 1973 года рождения. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами.

Также 22 декабря горела квартира на втором этаже в Кадымово на улице Каменска. Огнеборцы, прибывшие на место ЧП, сформировали звено газодымозащитной службы и вошли в задымленное помещение. Внутри был хозяин квартиры, мужчина 1951 года рождения. Спасатели незамедлительно эвакуировали его из помещения и с ожогами различной степени тяжести передали медикам.

Пожар потушили. Огнем уничтожен диван, повреждена отделка стены, а сама комната закопчена продуктами горения.

Причиной ЧП, скорее всего, стала неосторожность при курении.

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