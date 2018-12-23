23 Дек. 18:00 2018-12-23T18:03:40+03:00

Утром 23 декабря стражи порядка получили тревожное сообщение о том, что в одной из квартир найдена граната

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Смоленские полицейские назвали причину оцепления улицы Рыленкова. Утром 23 декабря стражи порядка получили тревожное сообщение о том, что в одной из квартир найдена граната. Звонок в дежурную часть поступил в 10.38. Хозяин квартиры одного из домов на Рыленкова, сдаваемой в аренду, сообщил правоохранителям, что нашел предмет, похожий на гранату.

На место происшествия оперативно приехали оперативники, взрывотехники и спасатели.

Согласно инструкции были перекрыты подъезды к домам №46, 48. Но опасения не подтвердились. Выяснилось, что обнаруженный предмет – муляж гранаты и никакой опасности для людей не представляет.