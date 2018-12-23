В Смоленской области домашняя кабаниха украсила календарь на 2019 год

23 Дек. 18:36 2018-12-23T18:36:37+03:00

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В Смоленской области домашняя 150-килограммовая кабаниха украсила календарь районной газеты на 2019 год, который получат подписчики, сообщает «КП». Животное живет у жителя поселка Красный уже 11 лет. Машка, так ласково называет ее хозяин, появилась в семье местного жителя Виктора Новикова совсем малышкой. Мать животного убили охотники, а двух кабанят оставили на произвол судьбы. Один умер, а Машка переехала к Виктору Новикову.

Животное с большой любовью и трепетом относится к своему хозяину. Любит гулять с ним в лесу, а когда долго не видит, спешит упасть на бочок, чтобы ее ласково почесали по животику.