2018-12-23T18:36:37+03:00
Общество

В Смоленской области домашняя кабаниха украсила календарь на 2019 год

Животное живет у жителя поселка Красный уже 11 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области домашняя кабаниха украсила календарь на 2019 год. ФОТО: предоставлено героем публикации.В Смоленской области домашняя кабаниха украсила календарь на 2019 год. ФОТО: предоставлено героем публикации.
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В Смоленской области домашняя 150-килограммовая кабаниха украсила календарь районной газеты на 2019 год, который получат подписчики, сообщает «КП». Животное живет у жителя поселка Красный уже 11 лет. Машка, так ласково называет ее хозяин, появилась в семье местного жителя Виктора Новикова совсем малышкой. Мать животного убили охотники, а двух кабанят оставили на произвол судьбы. Один умер, а Машка переехала к Виктору Новикову.

Животное с большой любовью и трепетом относится к своему хозяину. Любит гулять с ним в лесу, а когда долго не видит, спешит упасть на бочок, чтобы ее ласково почесали по животику.

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